Jadralni padalec padel

LEGEN – V četrtek ob 15.17 je v naselju Legen, občina Slovenj Gradec, padel jadralni padalec in se pri tem poškodoval.

Na kraju so ga oskrbeli koroški reševalci nujne medicinske pomoči in ga prepeljali v nadaljnjo oskrbo v slovenjgraško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.