Izvlekli so ga iz avta in prepeljali v bolnišnico

VELENJE – V četrtek ob 23.14 je na Lopatniku v občini Velenje voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča, se prevrnil na bok in obtičal naslonjen na drevo.

Gasilci PGD Velenje so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulator vozila, s tehničnim posegom rešili voznika in vozilo izvlekli na cestišče.

Poškodovanega voznika so oskrbeli reševalci iz Velenja, je poročala uprava za zaščito in reševanje.