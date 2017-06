Izvedenec zvišal oceno podobnosti

Špance so po vrnitvi s tekme v tepanjah dohiteli mariborski navijači in z njimi fizično obračunali. Foto: PU Celje

ŠMARJE PRI JELŠAH – Zaprisežen sodni izvedenec za primerjavo oseb na fotografijah in videoposnetkih mag. Gregor Kovač je na šmarskem okrajnem sodišču, kjer sodijo Romanu Križnjaku, ustanovitelju mariborskih Viol, ki je obtožen kaznivega dejanja sodelovanja v skupini, na zahtevo obrambe in sodišča dopolnil že izdelano izvedensko mnenje. Spomnimo, da je v prvem mnenju z oceno plus tri ocenil, da je podobnost med storilcem, ki so ga ujele varnostne kamere na bencinskem servisu v Tepanjah februarja 2014, ko se je zgodil množičen pretep med mariborskimi navijači, ki so tam pričakali navijače španskega nogometnega kluba Seville po tekmi v Ljudskem vrtu, in obtoženim, precejšnja.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«