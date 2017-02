Izvedenca sta si enotna: nikakor ni šlo za nesrečo

LJUBLJANA – Da bi Asmir Sulejmanović 20. julija lani v Ključevici v Zasavju po nesreči, kot trdi, s traktorjem povozil 63-letnega Branimirja Bajdeta, je, glede na ugotovitve izvedenca avtomobilske stroke Vekoslava Kamnikarja zelo malo verjetno. Kamnikar je namreč preučil tako možnost, da bi obtoženi traktor vozil naprej in tudi vzvratno. A je na koncu ugotovil, da se nobena izmed teh dveh možnosti ne sklada z zagovorom Sulejmanovića.



Spomnimo, da je obtoženi v zagovoru razlagal, kako je bil tistega dne Bajde ne samo pijan, ampak tudi pod vplivom marihuane in da je »snifal tablete sanval«. Bajde naj bi bil tako tisti, ki ga je takrat začel nadirati, da iz gozda ni zvlekel dovolj lesa. A Sulejmanović, kot je povedal, se z njim ni hotel prepirati, zato se je umaknil in odločil, da se vrne v gozd po les. Vse, kar je tako naredil, je bilo, da je sedel na traktor in nato speljal. To je, kot po navadi storil zelo »bliskovito, divje«. Nato pa je kar naenkrat pred seboj zagledal senco, nagonsko zavrl in zaslišal pok. Takoj je skočil s traktorja in tam videl grozljiv prizor. »Bajde je ležal izmaličen na tleh, takoj je bilo več kot očitno, da je mrtev,« je še povedal Sulejmanović.



Takšni razlagi dogodka seveda tožilstvo ne verjame, saj je prepričano, da je Bajdeta najprej zanalašč povozil s traktorjem, ga nato nanj privezal z verigo in truplo odvrgel v globel. S tem pa zgodba še ni bila zaključena, saj je šel še v njegovo hišo in od tam ukradel najmanj 550 evrov ter se s traktorjem odpeljal v dolino. Tako naj bi storil kaznivi dejanji umora in odvzema motornega vozila.



Glede poškodb, nastalih pri povoženem 63-letniku (hudo poškodovana glava in zgornji del trupa), je izvedenec za sodno medicino Armin Alibegović ocenil, da so te morale nastati s pritiskom velike teže ali sile. Tako bi lahko šlo tudi za zadnje kolo traktorja. Pri tem bi si težko predstavljal, da bi lahko nastale, če bi se obtoženi zares peljal naprej oziroma da bi Bajdeta prvo kolo preskočilo, zadnje pa prevozilo. Glede na to, da so na enem od zadnjih koles traktorja našli Bajdetovo kri, in glede na širino, obliko ter intenzivnost poškodb je moral takrat traktor po mnenju izvedenca peljati vzvratno.



Takšna smer vožnje se je zdela najbolj logična tudi Kamnikarju. Menil je, da če bi Bajde res skočil pred traktor, bi imel poškodovane tudi noge, ne pa zgolj glavo in prsni koš, saj bi telo padlo v smeri delovanja sile, torej naprej. Torej bi mu moral najprej povoziti noge, a so v tem primeru ostale nepoškodovane.