Iztrgala sta ji torbico, nato je padla

DOMŽALE – V sredo okoli 6. ure so policiste obvestili o roparski tatvini na Ljubljanski cesti.

Po zbranih obvestilih sta osumljenca prišla do oškodovanke in ji odtujila žensko torbico. Pri tem je oškodovanka padla in se poškodovala. Storilca sta po dejanju peš pobegnila v smeri Kolodvorske ulice, poroča PU Ljubljana.

Takoj po prejetem obvestili so policisti pri pregledu okolice prijeli dva osumljenca. Ker aktivnosti še potekajo, bo več znano v prihodnjih dneh.