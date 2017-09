Izsledili so ga

MURSKA SOBOTA – V nedeljo so policisti v Pomurju obravnavali dve prometni nesreči z materialno škodo, kršitev javnega reda in miru in sedem povoženj divjadi.

Do prometne nesreče z zapustitvijo kraja je prišlo na območju PP Gornji Petrovci. Policisti so povzročitelja izsledili in z njim opravili postopek. Nastala je samo materialna škoda.

Javni red in mir je bil kršen enkrat v zasebnem prostoru Kršitelj se je po intervenciji policistov pomiril.