Izsiljeval prednost, v nesreči nato udeleženih več vozil

NOVA GORICA – V torek, 18. oktobra, ob 6.54 so policijo obvestili o prometni nesreči na relaciji Loke–Ajševica, v kateri je bilo udeleženih več vozil.

Ugotovljeno je bilo, da je nesrečo povzročil 37-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Rožne Doline proti križišču za Kromberk na Ajševici. Pri tem je izsilil prednost 45-letnemu vozniku osebnega vozila (v njegovem vozilu je bil še 20-letni sopotnik), ki se je z vozilom umikal desno in trčil v stoječe osebno vozilo, s katerim je zavijal levo proti Ozeljanu 32-letni voznik.

V prometni nesreči sta bila telesno poškodovana 45-letni voznik in sopotnik v njegovem vozilu.

Na kraju so ju zdravniško oskrbeli reševalci ZD Nova Gorica in ju odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Pomoč policistom in reševalcem so na kraju nudili tudi novogoriški poklicni gasilci.

Prometni policisti bodo zoper povzročitelja prometne nesreče zaradi kršitve prometne zakonodaje podali ustrezen ukrep.