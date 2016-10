Izsiljena: voznica in mopedist

MURSKA SOBOTA – V torek so policisti v Pomurju obravnavali šest prometnih nesreč, dve kaznivi dejanji, tri kršitve javnega reda in miru, štiri primere povoženja divjadi in poškodbo vozila na parkirnem prostoru.

V Murski Soboti je voznik osebnega avtomobila v križišču izsilil prednost voznici osebnega avtomobila, ki je v trčenju utrpela lažje poškodbe. Prav tako je bil lažje poškodovan mopedist, ki mu je pri zavijanju na stransko cesto izsilila prednost voznica osebnega avtomobila. Druge prometne nesreče so se končale le z materialno škodo.