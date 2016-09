Izsilila mopedista, zato bo plačala

LJUBLJANA – V sredo ob 7. uri so policiste obvestili o prometni nesreči na Litijski cesti v Ljubljani, v kateri je bil udeležen mopedist. Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so ugotovili, da je 23-letna voznica opla corse vozila po Litijski cesti in pri hišni številki 22 zaradi izsiljevanja prednosti in neupoštevanja prometnega znaka povzročila prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen tudi 39-letni voznik gillere.

Mopedist se je pri trčenju lažje poškodoval in so ga z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Ljubljana. Med vožnjo je sicer uporabljal varnostno čelado, povzročiteljici nesreče pa so izdali plačilni nalog, so sporočili ljubljanski policisti.