Izsilil prednost, napihal in ostal brez vsega

SEŽANA – V soboto ob 22.51 je v Sežani 23-letni voznik iz okolice Sežane v križišču z neprednostne ceste zavijal levo in pri tem izsilil prednost 18-letnemu domačinu z osebnim avtom.

Povzročitelju je alkotest pokazal 0,71 mg/l, zato so mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Podali bodo tudi obdolžilni predlog, so poročali koprski policisti.