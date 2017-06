Izredno stanje v Kranju: gori nakupovalno središče

KRANJ – »Na Planini v Kranju gori del večjega trgovskega centra Qlandia,« je sporočil Bojan Kos iz PU Kranj. Tam so intervencijske službe, ki izvajajo nujne ukrepe. Ker še gori, je del območja zaprt.‎

Niso vedeli, da gori

Požar je gasilo 120 gasilcev iz 10 različnih gasilskih enot in društev.

Kot poroča naša dopisnica s terena, je začelo goreti okoli 6.30. Po prvih neuradnih podatkih je začelo goreti v delu poslopja, ki ga ravno zdaj končujejo, njegovo odprtje pa je bilo predvideno za začetek prihodnjega meseca.

Ko je izbruhnil požar, je bilo v poslopju nekaj deset zaposlenih, ki delajo v Intersparu in kuhinji. Na požar jih je opozoril alarm, nato pa še varnostnik. Njihova evakuacija je potekala povsem mirno. Kot so nam zaupali nekateri delavci v notranjosti stavbe, požara ali dima ni bilo opaziti, šele ko so prišli ven, so videli, kako se je požar razvil.

Nakupovalno središče je do nadaljnjega zaprto!

Zaposleni so še povedali, da so gasilci prišli na požarišče zelo hitro. Poleg njih so tam še policisti in ekipa nujne medicinske pomoči. Požar gasijo kranjski poklicni gasilci in gasilci okoliških prostovoljnih gasilskih društev.

Na pomoč so prišli tudi ljubljanski poklicni gasilci z večjim nadtlačnim prezračevalnikom.

Policijsko opozorilo!

Kos je ob tem še dodal, naj se ljudje ne približujejo območju, stanovalci v okolici naj zaprejo okna, vozniki pa naj se na cesti ne ustavljajo in naj ne ovirajo prometa.

Center je zaradi intervencije zaprt. Podatkov o morebitnih poškodovanih še ni, obvezno pa je upoštevanje navodil pristojnih na kraju požara.

Sporočilo bomo sproti dopolnjevali glede na dinamiko in podatke od tam.

