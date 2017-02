Izredno opozorilo: udar plina na Štajerskem, bodite previdni

CELJE – Danes okoli 17.30 so bili policisti obveščeni, da je prišlo v jaških na Mariborski cesti v Celju v bližini avtohiše do udara zemeljskega plina. Sila udara je dvignila več pokrovov jaškov. Vzrok še ni znan. Po prvih podatkih je lažje poškodovan mlajši moški, ki je bil v času udara v bližini jaška in je padel vanj.

Poškodovan je tudi objekt avtohiše. Še vedno je za ves promet zaprta Mariborska cesta od križišča z Ulico frankolovskih žrtev do City centra, prav tako sta zaprta Cesta v Trnovlje in del Podjavorškove ceste. Gasilci opravljajo meritve koncentracije plina v jaških na omenjenem območju in tudi v bližnji okolici.

Zaradi varnosti so zaprli bližnji bencinski servis Mol na Mariborski cesti. Voznike pozivajo, naj bodo pri vožnji strpni in previdni ter naj upoštevajo navodila policistov, vse druge pa, naj se zaradi nevarnosti morebitnih novih udarov plina ne zadržujejo na tem območju.