Izpraznili zidanici

BREŽICE, NOVO MESTO – V Sabenji vasi na območju Brežic je nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel denar in zlat nakit. Novomeški policisti so bili obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v Šmarjeških Toplicah. Neznanec je ukradel zlat nakit in povzročil za okoli 5000 evrov škode.

V kraju Podgora je nekdo vlomil v dve zidanici. Odtujil je motorno žago, orodje, posode z gorivom, zamrznjeno meso in pripomočke za osebno higieno. Z vlomom in krajo je lastnika oškodoval za 4100 evrov.

V Libelju pa je neznanec vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil motorno žago in električno orodje. Lastnika je oškodoval za več kot 1000 evrov.