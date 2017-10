Izpraznili dva

CELJE – V petek dopoldne so policisti opravili dva ogleda krajev vlomov v osebna avtomobila. Neznanca sta vlomila v osebna avtomobila na Ulici frankolovskih žrtev in Milčinskega ulici v Celju. Pri vlamljanju sta povzročila škodi na vozilih in iz notranjosti odtujila sredinski naslon za roke, mobilni telefon in različni vsoti gotovine.

Lastnika sta oškodovana za okoli 2000 evrov.