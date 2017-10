Izpraznil delavnico in jo poškropil z gasilnim aparatom

TRZIN – V nedeljo zvečer je neznanec vlomil skozi stranska vrata skladišča podjetja v Trzinu, nato pa iz notranjosti odtujil več vrst orodja in strojev. Kot so sporočili iz PU Ljubljana, so ukradli kovčke z orodjem, pnevmatske pištole za vijačenje koles, polnilno postajo klime in plinske jeklenke.

Po dejanju je storilec z gasilnim aparatom poškropil prostor delavnice in odšel. Nastalo je za več tisoč evrov materialne škode.