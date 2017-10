Izposojenega ni hotel vrniti

MURSKA SOBOTA – V četrtek so policisti v Pomurju obravnavali tri kazniva dejanja, štiri prometne nesreče z gmotno škodo, eno kršitev javnega reda in miru, štiri poškodovanja vozil na parkirnih prostorih ter en primer povoženja divjadi.

Na področju kriminalitete so v Krogu zabeležili tatvino miz in klopi, v Negovi poškodovanje kombajna in na Ptujski cesti zatajitev, kjer si je osumljenec prilastil izposojeni kmetijski priključek.

Javni red in mir je bil kršen enkrat v zasebnem prostoru. Kršitelj se je po posredovanju policistov pomiril.