Izpod ruševin hiše potegnili žensko

MLAKA PRI KRANJU – V Mlaki pri Kranju je malo pred 8. uro odjeknila eksplozija v stanovanjski hiši, ki se je delno porušila. Posredujejo gasilci, ki so izpod ruševin rešili žensko, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Eksplozija je bila močna, slišati jo je bilo daleč naokoli. Poškodovane so tudi sosednje hiše in avtomobili. Do požara ni prišlo in tudi evakuacija sosednjih stanovalcev ni bila potrebna, poroča STA. Zakaj je do detonacije prišlo, še ni znano, je povedal vodja izmene gasilsko-reševalne službe Kranj Tomas Felkar. Po poročanju Radia 2 je bil razlog za eksplozijo uhajanje plina.



Pri PU Kranj so nam povedali, da intervencija še poteka, zato je Golniška cesta zaprta od krožišča pri gostišču Dežman do lekarne na Mlaki. Nevarnosti za zdravje ljudi v okolici ni.