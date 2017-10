Izolska bolnišnica: zagorelo pri operacijski dvorani

IZOLA – Ob 18.19 je drugem nadstropju izolske bolnišnice zagorelo.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da so posredovali gasilci JZ GB Koper in PGD Izola. Ugotovili so, da je gorel grelnik rjuh v predprostoru operacijske dvorane.

Primorske novice poročajo, da so požar omejili že zaposleni v bolnišnici, zaradi požara pa ni bil nihče v nevarnosti. Medtem ko so pacienti ostali v svojih sobah, so gasilci požar dokončno pogasili in prezračili prostore.