Izolčana, ki je mahnil Koprčana, so le oglobili, nato je spet udaril

KOPER – V soboto zvečer je v enem od koprskih lokalov 31-letni Izolčan udaril Koprčana v glavo. Policisti so mu izdali plačilni nalog.

Čez dobro uro je znova kršil javni red in mir v drugem koprskem lokalu. Gosta je žalil in pozival k pretepu.

Policisti so ocenili, da obstaja nevarnost ponovitve, zato so mu odredili pridržanje. Izdali so mu plačilni nalog.