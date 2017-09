IZOLA – Starši so v Izoli pogrešili 5-letno deklico. Ob 15.40 je na PP Izola prišla mati in prijavila, da pogreša petletno hčer. Mati, ki sicer živi v Livadah, je bila z njo ob 14.45 v bližini doma upokojencev v Izoli.

Na srečo so deklico kmalu našli. Neka ženska jo je namreč našla in pripeljala na PP Izola, so sporočili iz PU Koper.