Iznajdljivo: s kleščami po nove pohodne čevlje

KOPER – Varnostniki enega od trgovskih centrov v Kopru so policijo obvestili, da so pri tatvini dobili moškega. Policisti so ugotovili, da je 43-letni Koprčan iz trgovine vzel pohodne čevlje znamke Salomon, vredne 200 evrov. S pomočjo klešč je odstranil elektronsko zaščito, čevlje dal v torbo in trgovino zapustil. Pri tem ga je zalotil varnostnik in ga zadržal do prihoda policije.

Sledi kazenska ovadba.