Izmaknila denarnici in izpraznila račun

MENGEŠ – V sredo okrog 17.20 so policiste obvestili o drzni tatvini v Mengšu, ki naj bi jo izvršila mlajša ženska.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je v torek, 19. decembra, na naslov oškodovanke prišla mlajša ženska in s pretvezo, da prodaja obliže, vstopila v hišo. S pogovorom jo je zamotila in medtem odtujila dve denarnici. Da je bila okradena, je oškodovanka ugotovila šele naslednji dan, pri tem pa je neznani storilec že opravil dvig gotovine na bankomatu z odtujenima bančnima karticama.

Ob tem policisti občane opozarjajo, naj bodo ob obiskih neznancev, raznih ponudnikov storitev in prodajalcev pripomočkov previdni in jih ne spuščajo v svoja bivališča. Če to vseeno storijo, naj jih imajo ves čas pod nadzorom, saj z različnimi pretvezami vstopijo v domove, kar nato izkoristijo za tatvine vrednejših predmetov.