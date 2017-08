Izločili voznika tovornih vozil

KRANJ – Gorenjski policisti so v soboto iz prometa izločili dva voznika tovornih vozil zaradi kršitve predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev.

Eden od njiju pri vožnji ni imel zadostnega tedenskega počitka, drugi pa je tovorno vozilo vozil z drugo kartico. S tem je prikrival dejanske okoliščine svoje udeležbe v prometu s tovornimi vozili.

Oba so zaradi prekrškov izločili iz prometa in sta poleg odgovorne in pravne osebe podjetij obravnavana v prekrškovnem postopku.