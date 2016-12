Izkušeni alpinist na 2000 metrih padel v globino

RATEČE – V gorah se je v torek dopoldne zgodila nesreča, pri čemer si je izkušeni planinec poškodoval oba gležnja, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.

Po podatkih policije se je sam vzpenjal proti Jalovški škrbini. Na 2000 metrih je kljub popolni alpinistični opremi zdrsnil ali padel, med daljšim in nevarnim kotaljenjem po strmem in zasneženem pobočju pa je izgubil tudi nekaj alpinistične opreme in zaščitno čelado. Zaradi poškodb ni v smrtni nevarnosti.

Previdno v gorah

Na mestu, kjer je moški padel, je sneg, teren pa je spolzek, kar se je v zadnjih dveh tednih izkazalo za enega najnevarnejših dejavnikov v gorah, posledice v štirih primerih pa so bile grozljive , poroča policija. Zato opozarjajo na veliko previdnost, zbranost, izogibanje situacijam, ki bi bile lahko nevarne, hojo vsaj v dvoje, da drug drugega lahko opozarjata na napake in nevarnosti, ter na popolno opremo in ustrezno načrtovanje ture.

