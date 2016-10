Izkušenemu alpinistu popustil oprimek

AJDOVŠIČINA – V ponedeljek, 17. oktobra, nekaj po 16. uri, so policijo obvestili, da se je na pobočju Kovka, občina Ajdovščina, pri plezanju poškodovala ena oseba.

PU Nova Gorica poroča, da sta v navezi plezala izkušena alpinista (stara 52 in 54 let). Pri plezanju je 52-letnemu alpinistu popustil oprijemek zaradi česar je nato padel z višine približno petih metrov in pristal na polici. Tam je poškodovan obležal (utrpel je poškodbe obeh nog), soplezalec pa je na pomoč takoj poklical reševalce.

Na kraj so bili napoteni s strani pristojne službe napoteni tudi tamkajšnji gorski reševalci in zdravstveni delavci ZD Ajdovščina, ki so poškodovancu na kraju nudili zdravniško oskrbo in ga nato odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Ajdovski policisti so tujo krivdo izključili.