Izkušena padalka skočila v smrt, pilot v šoku

BOVEC – Nad bovškim letališčem se je danes nekaj po poldnevu zgodila nesreča, v kateri je umrla 34-letna hrvaška državljanka . Kot so nam potrdili na OKC PU Nova Gorica, se je smrtno ponesrečila po skoku s padalom iz letala. Nikakor se ji namreč odprlo ne glavno in ne zasilno padalo, tako da ni mogla varno doskočiti. Izvedeli smo, da je šlo za zelo izkušeno športno padalko, ki je s kolegi iz Slovenije skakala tako nad slovenskimi kot tujimi kraji. Tudi tokrat se je v družbi devetih posameznikov odpravila na letalo, ki ga upravlja podjetje Aivofun.

Ob pristanku izvedel za nesrečo

Tamkajšnji pilot Damijan Cehner, s katerim smo se pogovarjali kakšno uro in pol po dogodku, nam je povedal, da je zaradi nesreče še kar malo v šoku. Sam je namreč pilotiral letalo, iz katerega so nad Bovcem skočili padalci, med njimi tudi nesrečna Hrvatica. Vse, dokler se ni vrnil na bovško letališče, ni vedel, kaj se je medtem dogajalo v zraku. Oziroma, kaj vse je med padanjem doživljala nesrečna Hrvatica. Ko je namreč z letalom pristal, je opazil, kako so posamezniki tekli do ponesrečenke, ki je ležala na območje bovškega letališča. Glede na višino skoka in neodprtje padala, so bile seveda poškodbe tako hude, da je umrla na kraju dogodka. »Šele kasneje sem izvedel, kaj se je zgodilo. V zraku si kakšne pol ure. Enostavno ne veš, kaj se tam dogaja,« nam pove sogovornik in doda, da so se v preteklosti že večkrat zgodile nesreče, ko je kakšen izmed padalcev nerodno pristal. A nobena ni bila tako tragična kot ta.

Cehner nam je še povedal, da v podjetju omogočajo le prevoz padalcev oziroma, da ti lahko skočijo iz letala. Vse ostalo pa je bodisi stvar klubov ali pa se padalci samo zoorganizirajo in si naročijo polet, kar naj bi bilo tudi v tem primeru. »Mi opravljamo samo prevoz iz točke A do točke B,« nam še pove.