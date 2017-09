Izključil alarmno napravo in kradel

LJUBLJANA – V ponedeljek okrog 7.45 so PU Ljubljana obvestili o vlomu v trgovino na Ulici ljubljanskih brigad v Ljubljani.



Ugotovljeno je bilo, da je neznanec ponoči vlomil skozi stranska vrata objekta in deaktiviral alarmno napravo, nato pa iz pisarne odtujil 200 evrov menjalnine in prenosni računalnik. Policisti preiskavo nadaljujejo, so sporočili iz PU Ljubljana.