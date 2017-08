Izgubila se je in padla v jarek

VRHNIKA – Ob 18.37 se je na območju Stare Vrhnike voznica z osebnim vozilom izgubila sredi polj.



Pri iskanju poti nazaj je zapeljala v jarek, zato ni mogla nadaljevati vožnje.

Na pomoč so ji priskočili gasilci PGD Stara Vrhnika in Horjul, ki so vozilo z vitlom potegnili nazaj na cesto ter pomagali voznici do glavne ceste, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.