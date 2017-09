Izgubila nadzor in se prevrnila

GROSUPLJE – Prostovoljni gasilci iz Grosuplja so te dni dvakrat posredovali pri prometnih nesrečah na njihovem koncu. Na dolenjski avtocesti je med Grosupljem in Višnjo Goro v nedeljo voznik osebnega avtomobila izgubil nadzor nad avtomobilom in trčil v odbojno ograjo, avto se je nato še prevrnil.

Ranjenca so oskrbeli gasilci, ki so tudi odklopili akumulator ter cesto počistili. V noči na torek se je na istem odseku dolenjske avtoceste pripetila podobna nesreča, tokrat pa sta se ranila dva udeleženca. »Prometno nesrečo je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo povzročila 20-letna voznica renaulta clio. Nad vozilom je izgubila nadzor, zapeljala s ceste in se prevrnila na streho,« je včeraj sporočila Nataša Pučko z ljubljanske policijske uprave. Člani PGD Grosuplje in njihovi poklicni kolegi iz GB Ljubljana so kraj nesreče zavarovali, na avtomobilu odklopili akumulator in pozneje cesto očistili, ranjenca pa so reševalci odpeljali v ljubljanski klinični center.

V naselju Malahorma, ki spada v občino Slovenska Bistrica, je v ponedeljek okrog 22.30 avto zdrsnil s ceste in obstal nad strmim pobočjem. Voznik in sopotnik sta v avtomobilu preživela nekaj grozljivih minut, saj je obstajala velika verjetnost, da bo zgrmel v globino, zato so jima svetovali, naj gasilce počakata v vozilu. Na pomoč so jima prihiteli člani PGD Slovenska Bistrica in Oplotnica ter avto stabilizirali, iz njega rešili voznika in sopotnika, nato pa so ga z vitlom potegnili na cesto.