Izgubila nadzor nad vozilom, v bolnišnico še mladoletnica

METLIKA – V četrtek nekaj po 5. uri se je zgodila prometna nesreča. Po prvih ugotovitvah policistov je 24-letna voznica zaradi neprilagojene hitrosti izgubila nadzor nad osebnim avtomobilom, zapeljala s ceste, kjer je trčila v objekt, in se z vozilom prevrnila.

Pri tem sta se lažje poškodovali voznica in mladoletna sopotnica, so ju reševalci odpeljali v bolnišnico, so sporočili iz PU Novo mesto.