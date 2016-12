Izgubil nadzor, sopotnici poškodovani

DOBRUŠKA VAS – V sredo malo po 11. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti med Dobruško vasjo in Škocjanom.

Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 33-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in se z vozilom prevrnil.

V nesreči sta se lažje poškodovali potnici v njegovem vozilu, so sporočili novomeški policisti.