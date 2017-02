Izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste

DOMBRAVA – Danes ob 5.19 so policiste obvestili o prometni nesreči blizu naselja Dombrava, občina Renče - Vogrsko, v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo.

Ugotovili so, da je 22-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Volčje Drage proti Dombravi in v desnem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zgubil nadzor nad vozilom, zapeljal desno in z vozišča ter se z vozilom prevrnil na streho v obcestni jarek.

Voznik se pri tem ni poškodoval.

Na kraju so posredovali gasilci JZ GRD GE Nova Gorica.

Zaradi kršitve prometne zakonodaje so vozniku izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Nova Gorica.