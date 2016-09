Izgubil je nadzor in trčil v varovalno ograjo

LUKOVICA – V petek ob 13.19 je na štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in predorom Podmilj v občini Lukovica voznica izgubila nadzor nad osebnim vozilom, ki je trčilo v varovalno ograjo in obstalo na odstavnem pasu, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci CZR Domžale in PGE Celje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine z vpojnimi sredstvi in oskrbeli poškodovano voznico do prihoda reševalcev.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Domžal so jo oskrbeli na kraju nesreče in jo prepeljali v UKC Ljubljana.