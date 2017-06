Izginuli 9- in 11-letnica z materjo že v Sloveniji

LJUBLJANA – Pogrešani iraški deklici, stari 9 in 11 let, sta zjutraj z mamo prispeli v Slovenijo, kjer so jih prevzeli policisti in uslužbenci centra za socialno delo, sporoča slovenska policija. Potrdili so naše informacije, da sta bili najdeni v Salzburgu .

Policija nadaljuje zbiranje obvestil o okoliščinah njunega pogrešanja.

Po pričevanju našega vira so mater in hčeri, ki so ju v Sloveniji v azilnem domu ločili zaradi materine bolezni, zaradi katere naj ne bi bila sposobna skrbeti za deklici in ju namestili k rejnikom, izsledili na podlagi mobilnega telefona, saj so se rejnikom oglasile prek aplikacije viber. Ko so jih našli, so bile v družbi tete deklic in druščine, ki naj bi jo policija zaprla, saj naj bi ropala.

Kaj se bo zgodilo z vrnjenimi Iračankami, ali bosta deklici ostali z mamo ali ju bodo vrnili rejnikom, še ni znano. Izginotje so prijavili, ko se nista vrnili iz šole v Šiški.