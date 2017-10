Izginili računalnik, denar in pijača

CELJE – V četrtek okoli poldneva so na Cesti Simona Blatnika v Celju policisti opravili ogled kraja vlomne tatvine. Neznanec je vlomil skozi zadnja vrata enega izmed gostinskih lokalov. Iz notranjosti je odtujil blagajniški računalnik, manjšo vsoto menjalnega denarja in neznano količino pijače, so sporočili iz PU Celje.