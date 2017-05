Izginili Marija, Jožef in Jezus

LENDAVA – Če se v zadnjem času ne bi dogajalo toliko vandalizma ter zlasti kaznivih dejanj tatvin, vlomov, goljufij, uničenj in oskrunitev grobov, bi zgodba iz noči na četrtek, ki smo ji bili priča dober streljaj od Lendave, najverjetneje spadala v rubriko saj ni res, pa je. Več kot jasno je namreč, da ljubiteljem žlahtnih kovin nič več ni sveto. To potrjuje zadnji primer, ko so lendavski policisti obravnavali tatvino nabožnih kipcev, in sicer v Dolini pri Lendavi. Neznani storilec je tik ob stanovanjskih hišah in glavni cesti, ki iz Lendave vodi proti naselju Pince, s podstavkov odtrgal podobi Marije in Jožefa z Jezusom.



Kot nam je povedala tiskovna predstavnica Policijske uprave Murska Sobota Suzana Rauš, gre za dva kipca iz brona, ki so ju neznanci iztrgali in odnesli neznano kam. Policisti škodo ocenjujejo na okrog 1700 evrov, kipca pa sta bila postavljena pred približno dvema letoma, ko je Kulturno društvo Petőfi Sándor poskrbelo za temeljito prenovo nabožnega znamenja. Neznani storilec je pred dnevi poškodoval še enega izmed podstavkov, možje v modrem pa za storilcem še poizvedujejo. Na lendavskem območju domnevajo, da naj bi storilec, lahko bi bil tujec, v isti noči poskušal vlomiti v tri bankomate med Gornjo Radgono in Lendavo, ko mu ni uspelo, naj bi ukradel omenjena kipca.