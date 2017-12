GORNJI DOLIČ – Policisti PU Celje so bili v sredo obveščeni o dveh vlomih v Gornjem Doliču. Neznanci so vlomili v dve stanovanjski hiši. V prvem primeru je vlomilec vstopil skozi balkonska vrata ter ukradel nekaj zlatnine in hrvaških kun.

V drugem primeru pa je nekdo vlomil skozi okno kurilnice, prostore pregledal, vendar ni ničesar odnesel.