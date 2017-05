Izginila je tudi zračna puška

MIRNA PEČ, NOVO MESTO – V okolici Mirne Peči je med 21. in 26. majem nekdo vlomil v počitniško hišo in odtujil televizijski sprejemnik, zračno puško, električno in motorno žago ter kosilnico.

V okolici Novega mesta pa je med 24. ali 25. maja neznanec vlomil v nedograjeno stanovanjsko hišo. Odtujil je več kosov električnega orodja in povzročil za okoli 3500 evrov škode, poročajo novomeški policisti.