Izginila je tudi žaga

VOGLARJI – V četrtek dopoldne so policiste obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo v naselju Voglarji. Neznanec je v zadnjem obdobju vlomil skozi okno v nenaseljeni stanovanjski objekt in si prilastil novejšo motorno žago (znamke Husqvarna 365 XP) in ploščo za žar v skupni vrednosti 800 evrov.

Novogoriški policisti bodo podali kazensko ovadbo na novogoriško okrožno državno tožilstvo.