MURSKA SOBOTA – S področja kriminalitete so policisti na območju Murske Sobote v ponedeljek obravnavali tatvino denarnice z denarjem in dokumenti, tatvino krmila, goljufijo pri nakupu prek spleta in dve lahki telesni poškodbi.

Da je nekdo poškodoval parkirani osebni avtomobil, pa so jih obvestili z območja Gornjih Petrovcev, poroča PU Murska Sobota.