LJUBLJANA – Včeraj okoli 17.30 so policiste obvestili o nezanesljivi vožnji voznika osebnega vozila toyota po obvoznici iz smeri Šiške proti Brdu.

Voznika so izsledili na Griču in ga preverili. Ugotovili so, da je vozil pod vplivom alkohola (0,59 mg/l).

Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.