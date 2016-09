Izbruhnil požar na Kraškem robu, gasilci so se borili

KOPER – V požaru, ki je v četrtek popoldne okoli 16. ure izbruhnil na več lokacijah na Kraškem robu ob železniški progi med naseljema Žgani in Hrastovlje v MO Koper, je zgorelo okoli 4,2 hektara trave in grmičevja, 40 oljčnih dreves in 60 trt, je navedeno na spletnih straneh centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje.

Požar so pogasili gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Dol, Pobegi-Čežarji, Dekani, Osp, Gradin, Movraž, Rakitovec in gasilci iz GB Koper. Ponoči so vzpostavili tudi požarno stražo.