Iz zverižene pločevine so ga rešili gasilci

RIBNICA – Ob 5.37 je pri naselju Rakitnica, občina Ribnica, zaradi neprimerne hitrosti s ceste zapeljal osebni avto.

Poškodovanega voznika so s tehničnim posegom iz zverižene pločevine rešili gasilci PGD Ribnica in ga prenesli do rešilca. Zavarovali in razsvetlili so tudi kraj nesreče, odklopili akumulator in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine, je poročala uprava za zaščito in reševanje.