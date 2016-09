Iz žepa mu je ukradel denarnico, z zapravljanjem ni odlašal

NOVO MESTO – V nedeljo nekaj pred 14. uro je oškodovanec iz trgovskega središča v Novem mestu poklical policiste in jih obvestil, da mu je med nakupovanjem neznanec iz desnega zadnjega žepa ukradel denarnico, v kateri je imel dokumente, bančne kartice in približno 300 evrov.

Že nekaj minut po tatvini pa je dobil SMS-sporočilo o dvigih. Neznani storilci so takoj po tatvini opravili tri dvige (kot kaže so bile v denarnici tudi PIN-številke bančnih kartic) in tako skupaj povzročili za več kot 1000 evrov škode.