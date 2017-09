LJUBLJANA – Policiste so v ponedeljek okrog 7.50 obvestili o vlomu v gradbeni zabojnik na Kamnogoriški ulici.



Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da je neznani storilec med koncem tedna vlomil v gradbeni zabojnik, iz katerega je odtujil delovno orodje.

Z dejanjem je nastalo za približno 5000 evrov materialne škode, poroča PU Ljubljana.