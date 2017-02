Iz vrtinca Vipave še živ, na bregu je umrl

VIPAVA – Vipava, te dni zaradi obilice vode deroča reka z brzicami, je bila v nedeljo zgodaj popoldne usodna za 34-letnega kajakaša Tineta Premrla. Kot vse kaže, je bil za Vipavca usoden vrtinec, ki se je razvil ob prvi zapornici na reki, nekaj sto metrov naprej od nadvoza vipavske hitre ceste čez reko, ki mu domačini rečejo tudi pod Zemonom.

Startala na izviru



Vse skupaj se je začelo odvijati nekaj po poldnevu, ko sta se Premrl in njegov 28-letni prijatelj iz Zgornjega Posočja ob izviru Vipave v kajakih spustila po reki. Sprva je vse potekalo po načrtih, dokler nista dvajset minut pred eno priveslala do prve zapornice, kjer se, kot so zapisali na PU Nova Gorica, raven struge zniža za približno dva metra. Najprej je zapornico prevozil 28-letnik, in to brez večjih težav. Tako je pot nadaljeval naprej po reki navzdol, in ko se je ozrl, prijatelja naenkrat ni več videl. Premrla je takrat, ko je zapeljal čez zapornico, vrtinec deroče reke prevrnil in potisnil pod vodo, kjer ga je ta zadrževala več minut. Prijatelj, ki je zaradi dogodka v šoku, se je s kajakom seveda takoj vrnil proti zapornici. Nesrečni Tine se je na vsak način poskušal rešiti iz objema vode. Najprej je poskušal z manevrom obrata, ker mu ni uspelo, se je odpel iz kajaka in poskušal izplavati.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«