Iz vozil kradli torbice in denarnice

CELJE – V soboto okoli poldneva je neznanec na parkirišču pokopališča v Dravogradu vlomil v osebno vozilo in ukradel torbico z dokumenti in gotovino. Malo kasneje so policisti PU Celje obravnavali tudi vlom v vozilo na parkirišču pokopališča v Velenju. Tudi v tem primeru je storilec iz vozila ukradel torbico z dokumenti in gotovino. Pozno popoldne so vlom v vozilo obravnavali še na parkirišču pokopališča v Celju. V tem primeru pogrešajo tri denarnice z bančnimi karticami in več gotovine.