Iz vode vlekli vozilo

MLAČEVO – Ob 10.36 je na cesti iz Mlačevega proti Dobrepolju osebno vozilo zapeljalo s cestišča in obtičalo v vodi, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so vozilo potegnili iz vode, ga s pomočjo dvigala postavili na cestišče ter nudili pomoč pri nalaganju vozila na vozilo vlečne službe. V nesreči ni bilo poškodovanih.