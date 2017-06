Iz vitrine ukradli 50 telefonov

SEŽANA – V Sežani so v noči na četrtek vlomili v trgovino s telefoni. Kot so sporočili iz PU Koper, so iz steklene vitrine in iz omare pobrali razstavljene GSM-telefone.

Skupaj so odnesli približno 50 mobilnih telefonov, škoda pa po prvih podatkih znaša približno 20.000 evrov.