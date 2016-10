Iz stroja izginilo 130 litrov

BRJE – V torek so policisti obravnavali tatvino iz rezervoarja delovnega stroja na območju naselja Brje. Iz PU Nova Gorica so sporočili, da je neznanec ponoči iz rezervoarja omenjenega delovnega stroja iztočil in ukradel približno 130 litrov dizelskega goriva in tako oškodoval eno od tamkajšnjih podjetij.

Oškodovanec ni podal predloga za pregon kaznivega dejanja, zato bodo ajdovski policisti v zvezi z omenjeno zadevo zgolj s pisnim poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici.